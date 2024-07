Alcione e Jorge Aragão se apresentam neste sábado (20) no Espaço Hall - Montagem com fotos de Anomacria e divulgação

Publicado 18/07/2024 16:35 | Atualizado 18/07/2024 16:39

Rio - Alcione e Jorge Aragão vão comemorar o Dia do Amigo, neste sábado (20), de um jeito bem especial. Os artistas irão se apresentar no Espaço Hall, na Zona Oeste, a partir das 22h30, com ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada)."Serão dois shows exclusivos, individuais. Eu e Aragão somos amigos de longas datas, e já cantei várias músicas dele, um grande compositor", exalta a Marrom.

De volta aos palcos após tratar um câncer, Aragão se diz "privilegiado" por ser amigo de Alcione. "Estamos preparando tudo com muito carinho para ser um show muito especial, tanto quanto a data, que celebra um dos sentimentos mais genuínos: a amizade. Eu tenho uma sorte nesse mundo, de ter conhecido a Alcione no Cacique de Ramos. Sou um sujeito privilegiado. Quanto à apresentação, tudo será uma grande surpresa."



O cantor também recorda a emoção de retomar a agenda. "Eu voltei ainda em meio ao tratamento do linfoma, que foi até um aconselhamento médico, porque demorei um pouco para assimilar tudo aquilo. Quando subi no palco, foi muito emocionante a gritaria que eu ouvia, aquela energia que subia. Estava em uma ‘cama de orações’ e energias boas muito fortes para mim, que me fizeram caminhar até a frente do palco. Ali, eu não aguentei. Pensei: "Estou vivo'".



Novidades

Umas das novidades do roteiro de Alcione será a recém-lançada "Marra Feroz", composta por Xande de Pilares, Gilson Bernini e Helinho do Salgueiro. "Esse novo trabalho exalta o machismo, o empoderamento e a força da mulher atual, que não tolera mais esse tipo de postura. É um alerta para esses "manés" que continuam achando que mulher é uma cidadã de segunda classe."



Já Jorge Aragão, além dos sucessos, promete mostrar a nova "Até Que Aprendi". O sambista garante, ainda muitas novidades em breve. "Tenho outras músicas que são inéditas para lançar nos próximos meses também, além do Projeto Identidade, que faz uma boa mistura do samba com o rap e começou a ser lançado em 2023."



Aos 75 anos, o cantor diz que se sente bem e saudável para continuar a fazer o que mais ama. "Estou seguindo na minha trajetória enquanto me considero atuante, consciente, e 'papai do céu' me dá saúde. Porque, sinceramente, não quero ser uma figura ambulante, sendo carregada daqui para lá para poder aparecer. Se eu não tiver mais condições, prefiro viver a minha velhice dentro da minha casa, porque acho que fiz o que tinha que fazer", completa.



Serviço: