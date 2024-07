Golden Boys se apresentam com a banda dos filhos no Rio - Divulgação

Publicado 26/07/2024 09:06

Rio - Comemorando 66 anos de carreira, os Golden Boys, formado pelos irmãos Renato, Ronaldo e Mário Correa, se apresentam no Teatro Rival Petrobras, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (26), às 19h30. Com a participação dos filhos Beto Filho, Bruno Galvão e Diego Saldanha, que integram o trio Os Correas, o show "Pais e Filhos - O Legado Continua" traz um repertório de sucessos, que, com certeza, faz parte da trilha sonora da vida de muita gente, como "Alguém na multidão", "Pensando nela", "Erva venenosa", "Mágoa", "Ai de mim", "O cabeção" e "Fumacê".

Mário Correa conta ao DIA como surgiu a ideia de se apresentar com o filho, Bruno, em uma turnê: "O meu filho é o produtor musical do Golden Boys há algum tempo. Ele e os outros meninos nos acompanham com a banda deles. Então, veio a ideia de fazer 'O Legado Continua'".



Bruno lembra que o trio Os Correas fez participações especiais com o grupo do pai em algumas ocasiões, mas nunca um show completo. "Há dois anos, formei o grupo com meus primos para fazer um projeto em homenagem à Jovem Guarda, como Renato e Seus Blue Caps, Wanderleia e, claro, a família Golden Boys. Essa turnê é para reunir gerações e fazer com que o legado perpetue por mais tempo, já que nós dominamos todo o repertório. Será um novo roteiro e uma nova cara para esse show".



A dupla garante que os hits que marcaram os Golden Boys não vão ficar de fora do setlist. "Vão ter os grandes clássicos, 'Alguém na Multidão', 'Erva Venenosa', 'Fumacê', mas o ponto alto são homenagens para os integrantes que não estão mais entre nós. Vão passar projeções no telão, que serão emocionantes, um encontro de gerações, pois vão pessoas de todas as idades, aproveitar esse momento", adianta Bruno.



Mário descreve que há uma expectativa muito grande para esse espetáculo. "É sempre uma expectativa para todos nós saber como o público vai reagir e vem reagindo em cada apresentação que fazemos pelo Brasil todo. Somos muito bem recebidos com casas lotadas, mas eu digo que o frio na barriga sempre pinta, não tem jeito."



De geração para geração



Nas apresentações, os artistas notam uma mistura de gerações na plateia. "Em nossos shows, nós temos percebido presença de um público bem mais jovem, que é recomendado pelos pais devido ao sucesso que fizemos naquela época. Então, os filhos ficam curiosos para ver se estamos velhinhos mesmo. Essa junção do legado, foi bem legal", diz Mario Correa.



Sobre o grupo



Os Golden Boys foram criados em 1958, quando os irmãos Roberto, Renato e Ronaldo Correia, juntamente com o amigo Valdir, que era chamado de "primo", formaram um quarto vocal para uma apresentação em uma festa da escola. Eles precisavam arranjar dinheiro para comprar um violão e ajudar na distribuição das vozes do quarteto.

Decidiram, então, se inscrever em um programa de calouros visando o prêmio em dinheiro. Resultado: não só ganharam o primeiro lugar, mas também foram convidados a participar do núcleo profissional do programa, além de fazerem um teste na gravadora Copacabana Discos, que resultou em um contrato e posterior convite para participar de um filme estrelado por Dercy Gonçalves, "Cala a Boca, Etelvina".



A formação atual conta com o irmão mais novo Mário Correa, que era do trio Esperança. Ele entrou oficialmente no grupo após o falecimento do irmão Roberto Correa, em 2016.



