Publicado 12/08/2024 06:00

Rio - Considerada uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, Clara Nunes completaria 82 anos nesta segunda-feira (12). Morta em 1983, aos 40 anos, no auge do sucesso, a Guerreira continua sendo referência para muitas cantoras, como no caso das Herdeiras do Samba, que apresentam nesta terça-feira (13), às 19h30, no Teatro Rival, na Cinelândia, homenageando a estrela.

Formado por Geisa Ketti, Eliane Duarte, Monica Trepte e Andréa Moreira, todas filhas de portelenses ilustres, o grupo relembrará clássicos do repertório de Clara, além de canções de Wilson Moreira, Mauro Duarte, Casquinha, João Nogueira e outros bambas da Portela, escola do coração de Clara.

O show será apresentado pelo radialista e produtor cultural Adelzon Alves, responsável pela aproximação de Clara com o samba carioca no início da década de 1970. A noite terá, ainda, participações especiais das cantoras Áurea Martins e Clara Santhana, que estarão acompanhadas pelos músicos do Samba do Doutor, roda dirigida pelo pesquisador mangueirense Onesio Meirelles.

"Está sendo incrível para a gente poder prestar essa homenagem no Teatro Rival, tão especial para os nossos pais, porque foi palco de todos eles. A gente, agora, pisando lá, representando eles e homenageando a Clara Nunes e a nossa querida Portela vai ser uma emoção fora do comum", destaca Andréa Moreira, filha de Wilson Moreira, de quem a Guerreira eternizou "Coisa da Antiga" e "Candongueiro".

"A música da Clara que mais me emociona é 'Coisa da Antiga', porque me remete ao tempo de casa no quintal, roupa no varal, casa de vó. Essa música é muito especial para mim. Parece que meu pai fez vendo a minha infância", completa Andréa, que carrega em sua memória de infância ainda o dia em que foi apresentada à artista durante um carnaval.

"Conheci a Clara nos anos 1980. Eu era criança, desfilando na ala de baiana mirim da Portela, e meu pai chegou para apresentar a Clara Nunes. Era realmente um ser de luz. Chegou aquela mulher linda, aquele cabelo cheio, cheirosa, super gentil, um amor, aquela pessoa que você tem vontade de ficar perto o tempo todo. A Clara transmitia essa paz, acolhimento, um carinho", recorda.

Filha do lendário Zé Ketti, Geisa também não esconde a emoção. "Estamos preparando tudo com muito carinho. A Clara é uma inspiração para todas nós, nunca poderá ser esquecida. Temos uma missão de honrar o legado dos nossos pais e de pessoas como Clara Nunes."

O repertório inclui pérolas como "Portela na Avenida", "Um Ser de Luz", "Conto de Areia" e muitas outras.

Legado vivo

Clara Santhana, que fará uma participação no show do Rival, roda o Brasil há 11 anos com musical "Deixa Clarear". Para ela, a força da intérprete mineira continua conquistando fãs.

"Representar a Clara para mim é uma honra grande porque sou fascinada pela figura dela. Não tive a oportunidade de conhecê-la pois quando nasci, ela já tinha falecido, mas quando comecei a estudar sobre ela, no final da minha adolescência, fui me aprofundando na trajetória, e me encantei com a história e pelo legado que ela deixou para nós brasileiros, principalmente para as mulheres", exalta.

Prestes a iniciar uma nova série de apresentações do musical pelo interior do estado do Rio, em setembro, Clara Santhana relembra que mergulhou fundo na vida da artista quando começou a fazer a peça. O roteiro incluiu diversas visitas ao Memorial Clara Nunes, em Caetanópolis, cidade natal da Guerreira.

"A Clara é essa figura tão importante para a música popular brasileira, por isso é tão emocionante falar sobre ela. É uma força na natureza", completa.

Enredo da Portela

Em 2019, Clara foi homenageada no enredo da Portela, sendo interpretada pela atriz e cantora Emanuelle Araújo. Naquele ano, as Herdeiras do Samba desfilaram na última alegoria da escola, com os membros da Velha Guarda e de outras personalidades.

Espetáculo com Vanessa da Mata

A artista também ganhou recentemente um tributo em São Paulo, onde Vanessa da Mata está em cartaz com o musical "Clara Nunes - a Tal Guerreira", com direção de Jorge Farjalla. A peça, no entanto, ainda não tem previsão de estreia no Rio.

Serviço:

Show - 'Clara: um Ser de Luz'