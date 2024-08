Ferrugem comemora 10 anos de carreira - Divulgação/ Steff Lima

Rio - Além da exposição "Jurassic World by Brickman", que entra em cartaz no AquaRio convidando o público a se aventurar pelo mundo dos dinossauros, o fim de semana na cidade está recheado de outras atrações. Comemorando uma década de carreira, Ferrugem se apresenta, neste sábado (3), no Qualistage, na Barra, Zona Oeste do Rio, e promete embalar o público ao som de sucessos como "Pirata e Tesouro", "Pra Você Acreditar", "Sinto sua falta", "Tristinha" e "Interessante".

Na mesma região, nesta sexta-feira (2), o grupo Só Pra Contrariar não vai deixa ninguém parado no Espaço Hall, com os grandes hits da carreira. As canções "Domingo", "Essa Tal Liberdade", "Depois do Prazer", "Mineirinho", "Que Se Chama Amor", "Sai da Minha Aba" e a divertida "A Barata da Vizinha" estão garantidas no repertório. A abertura será com o cantor e compositor Ciraninho, um dos destaques da nova geração do samba.

No mesmo dia, o Call The Police, projeto com Andy Summers, Rodrigo Santos e João Barone, chega ao Vivo Rio, no Aterro do Flamengo. No sábado, os Gilsons sobem ao palco da Fundição Progresso, na Lapa. Domingo, a banda Blitz se apresenta na Arena Bangu.

O espetáculo "Neurótica", protagonizado por Flávia Reis, também está entre os destaques. Na peça, em cartaz Teatro Miguel Falabella, na Zona Norte, a atriz se divide entre 11 personagens, colocando uma lente de aumento nas figuras tipicamente neuróticas do cotidiano. Outra opção é conferir o espetáculo "O Gênio da Lâmpada e o Tempo", com entrada gratuita, no Teatro Firjan Sesi, em Duque de Caxias, na Baixada.

Confira a programação completa abaixo:

Shows



Jonathan Ferr

Sexta-feira, às 20h

Local: Blue Note Rio

Endereço: Av. Atlântica, 1910, Copacabana

Ingresso: a partir de R$ 120 (inteira)



Call The Police - Andy Summers, Rodrigo Santos e João Barone

Sexta-feira, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 70



Só Pra Contrariar

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80

Mc Cabelinho

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200, Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: a partir de R$ 10



Gilsons

Participações de Chico César e Jota.pê

Sábado, às 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 120



Ferrugem

Sábado, às 22h (portões abrem 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 70

Luis Carlos Barbieri - "Um violão bem brasileiro" (infantojuvenil)

Domingo, às 16h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480, Lagoa

Ingresso: Grátis (retirada a partir de 15h na bilheteria)

Blitz

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 25



Espetáculos de teatro



"A Bela Adormecida"

Sexta-feira, às 10h30

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis

"Voz de Vó"

Sábado, às 16h; domingo, às 11h e às 16h

Local: Teatro Ecovilla Ri Happy – Sala Tom Jobim

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008, Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 40



"Gostava mais dos pais", com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho

Sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 18h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingressos: a partir de R$ 39,60



"Agora É Que São Elas", com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h; domingo, às 17h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói

Ingresso: a partir de R$ 70



"Pluft, O Fantasminha"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Tablado

Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 795, Jardim Botânico

Ingressos: R$ 70



"Um só"

Sábado, às 19h

Local: Estúdio FilmIn:

Endereço: Rua São Clemente, 104, Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 40



"Neurótica", com Flávia Reis

Sábado, às 19h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332, Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 30



Stand Up "Kd o Show?", com Kwesny e Daniel Lopes

Sábado, às 20h

Local: Local: Multiplan Hall

Endereço: ParkJacarepaguá - Estrada de Jacarepaguá, 6069

Ingresso: a partir de R$ 40



"O Gênio da Lâmpada e o Tempo"

Domingo, às 16h

Local: Teatro Firjan Sesi

Endereço: R. Artur Neiva, 100 - Circular, Duque de Caxias

Ingresso: Grátis

Exposições



"AFROentes"

Sexta-feira e sábado, das 09h às 21h

Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125, Praça XI

Ingresso: Grátis



“Experimenta Ciência”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



“Funk: um Grito de Ousadia e Liberdade”

Sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: a partir de R$ 10

"Construtivismo Essencial"

Sexta-feira, de 11h às 16h, e sábado, das 11h às 14h

Local: Galpão 808

Endereço: Rua Arquias Cordeiro, 808, Zona Norte, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis



"Jurassic World by Brickman"

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Local: AquaRio - 4º andar

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$ 42



Mais opções



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado, às 16h, 18h e 20h30; domingo, às 16h e 18h

Local: Shopping Uptown Barra

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500, na Barra

Ingresso: A partir de R$ 60



Festival de Inverno de Guapimirim

Shows: Maria Gadu (sexta-feira, às 22h), Mart'nália (sábado, às 21h) e Maneva (domingo, às 21h)

Local: Praça Paulo Terra

Endereço: R. Prof. Rocha Faria, Vila Guapi, Guapimirim

Ingresso: Grátis



Rock 80 Festival

Sábado e domingo, a partir das 12h

Local: Aerotown Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2541, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis