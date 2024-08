Samuel Rosa faz show no Vivo Rio, nesta sexta-feira - Lorena Dini / Divulgação

Publicado 09/08/2024 15:34 | Atualizado 09/08/2024 15:47

Rio - Com mais de 30 anos de carreira, Samuel Rosa apresenta pela primeira vez o show de sua turnê solo, intitulada com seu nome, no Rio de Janeiro. A apresentação acontece nesta sexta-feira, no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade, e reunirá clássicos do Skank e as canções do novo álbum do cantor, "Rosa". Em entrevista ao DIA, o artista se mostra animado com o espetáculo.

"A expectativa para o show é enorme. Se apresentar no Rio de Janeiro diante de uma plateia que sempre esteve comigo, desde os primeiros passos com o Skank, passando por outros projetos que fiz também com o Lô Borges, Rock in Rio, é especial. É um lugar muito especial. Para mim mais ainda, por estar começando agora um novo trabalho. São dois começos", avalia o artista, que dá um 'spoiler' sobre o setlist.

"Muitas músicas do Skank estão no show, mas já apresentamos algumas coisas que são inéditas para o público carioca. Então, tem releituras de grandes clássicos e músicas do meu novo álbum, 'Rosa'. É um marco muito importante para mim, na minha trajetória. Minha expectativa é imensa, acho que vai ser uma grande noite, como o Rio merece, o público", completa.

Além de Samuel Rosa, há shows de outros grandes nomes da música na cidade. Na Barra da Tijuca, o cantor Péricles e o Grupo Fundo de Quintal se apresentam no Espaço Hall, a partir das 21h, nesta sexta. No mesmo dia e região, Zezé Di Camargo e Luciano embalam o público do Qualistage com seus maiores sucessos. Sábado, Rodrigo Teaser leva o "Tributo ao Rei do Pop" para o Clube dos Aliados, em Campo Grande. O roteiro ainda conta com espetáculos, exposições e mais. Confira abaixo!

Shows

Leila Pinheiro

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Samuel Rosa

Sexta-feira, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir R$110



Péricles e Fundo de Quintal no Espaço Hall

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20

Zezé Di Camargo e Luciano

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 80



Rodrigo Teaser

Sábado, a partir das 20h

Local: Clube dos Aliados

Endereço: Estr. do Mendanha, 1025 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$60



Oswaldo Montenegro

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 75



Espetáculos

"Orinoco"

Sexta-feira e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



"Bibi, uma Vida em Musical"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$5



"Pra eu parar de me doer"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



"Agora É Que São Elas", com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h; domingo, às 17h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói

Ingresso: a partir de R$ 70



"Contos do Sertão"

Sábado, às 10h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis



"Neurótica", com Flávia Reis

Sábado, às 19h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332, Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 30



"Incisão"

Sábado e domingo, às 19h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço: Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis



Mais opções

Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado e domingo, às 18h e 20h30

Local: Pedra de Guaratiba

Endereço: Estrada da matriz s/n

Ingresso: A partir de R$ 10

Exposição "Ideias Radicais sobre o Amor"

Sábado e domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: a partir de R$ 10



Exposição "Experimenta Ciência"

Sábado e domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15

Show de mágica com Gabriel Montenegro

Domingo, às 16h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 60

Roda Sambay

Domingo, a partir das17h

Local: Terrase Rio

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 300 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis até às 18h. Após, a partir de R$ 20