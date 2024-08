Clareou gravará novo audiovisual na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 07/08/2024 13:36

Rio - O Clareou grava o novo DVD, intitulado "Atemporal", na Zona Oeste do Rio, na próxima quarta-feira (12), com várias participações especiais. Diego e Victor Hugo, Suel, Doce Encontro, Pagode do Adame, MR Dan, Revelação, Kamisa 10 estão entre as atrações confirmadas.

"O público pode esperar de tudo. O repertório está bem completo, tem música de amor, de traição, pagodão. Então, é para agradar todo mundo. Vão ser 21 faixas, só três regravações. Vai ser lindo", avisa Fernando Meletti, em entrevista exclusiva ao DIA. "Tenho certeza que a gente vai fazer história", completa.

Ele que também explica a escolha das participações especiais. "Muitos já são amigos nossos. E outros a gente quis uma aproximação para poder somar, até coisas de outros gêneros", explica o músico, que ainda adianta que terá um convidado surpresa na gravação.

Atualmente, o grupo é formado por Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro, Fernando Mellete no tantan e Juninho de Jesus no banjo.