Gilberto Gil anuncia última turnê, ’Tempo Rei’Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 13:33

Rio - Após os ingressos dos shows no Rio, nos dias 29 e 30 de março, esgotarem rapidamente, Gilberto Gil, de 82 anos, anunciou duas apresentações extras de sua última turnê, intitulada "Tempo Rei", na cidade maravilhosa. As apresentações acontecerão nos dias 5 e 6 de abril, na Farmasi Arena, na Zona Oeste.

A pré-venda para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa acontece– a partir das 10h do dia 26 de agosto até às 10h do dia 29 de agosto, no site da Eventim. No dia 29 de agosto, a partir das 12h, será aberta a venda de ingressos para o público geral, também na Eventim.





"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver", afirmou Gil. A turnê 'Tempo Rei' passará por nove cidades do Brasil, tendo início no dia 15 de março, em Salvador, e também contará com datas nos Estados Unidos e na Europa. Em entrevista sobre o novo projeto, o artista contou que vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo.