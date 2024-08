Leonardo Miggiorini - Divulgação / Priscila Prade

Rio - Leonardo Miggiorin, de 42 anos, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio, com o monólogo "Não Se Mate", inspirado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), lançado em 1962. No espetáculo, com direção e texto de Giovani Tozi, o ator interpreta Carlos, um artista plástico que atravessa um momento de perdas que afetam seu equilíbrio emocional.

Apesar do tema delicado, a produção tem um tom leve e divertido. "Vamos falar sobre a nossa vida, resiliência, sobre não se entregar e não tomar uma atitude precipitada para sanar uma dor de perda. Quero levar ao público um assunto sério, mas em um tom de comédia. Vou ler até tarô para plateia, porque assim como eu, o personagem também é muito supersticioso. Vai rolar taromancia, leitura de bola cristal, se pintar alguém no público vou me conectar e vou pedir ajuda. A brincadeira com a plateia vai gerar curiosidade e uma interatividade", adianta o artista.



Assim como seu personagem, Miggiorin já sofreu com perdas ao longo da vida. "Vivi muitos lutos, terminei um relacionamento, minha madrinha morreu. Ainda perdi o emprego, a peça e a novela que iria fazer foi cancelada. Pensei: 'a minha carreira acabou. Tudo que fiz foi embora'. Então, posso falar desse assunto com muita leveza, para ajudar a quem está passando por dificuldades. Digo que não estou fazendo um monólogo, é um diálogo, o tempo todo falo com a plateia, então tem um ar de stand-up. Um homem que está em crise, sofrendo e como está lidando. Hoje é o que estou conseguindo fazer, dizer que a vida continua, estou vivo", avalia.

O assunto abordado pelo ator no espetáculo também não é um 'universo muito distante', já que ele é formado em psicologia e faz atendimentos clínicos. "Sempre quis estudar psicologia antes mesmo de pensar em ser ator. Mas a carreira na atuação surgiu de surpresa e deu certo, então aproveitei ao máximo. Agora estou me formando como psicodramatista, que o teatro com a psicologia", relata.



Além de "Não Se Mate", outros poemas icônicos do autor mineiro Carlos Drummond de Andrade, como "Poema das Sete Faces", "E agora José" e "Uma Pedra", também estão entrelaçados na narrativa da peça. "A escrita com a qual estou mais acostumado é de natureza técnica. Escrever uma peça teatral não estava nos meus planos, mas, quando essa história começou a tomar forma na minha mente, os poemas de Drummond (de quem sou fã) passaram a habitá-la também. Essa simbiose entre a minha escrita e a poesia de Drummond foi determinante para o rumo e o desfecho da peça", declara o diretor Giovani Tozi



O profissional também celebra o retorno do público sobre o espetáculo. "É gratificante, especialmente quando ouço que 'é difícil saber onde termina a poesia e começa a história'. Como dramaturgo, fico feliz com essa observação, pois, na verdade, não existe uma linha clara separando um do outro. Muitos dos poemas de Drummond constroem narrativas, ainda que não sejam as narrativas tradicionais que encontramos em contos ou romances. Drummond usa uma forma poética que frequentemente cria cenas, personagens e até pequenas histórias dentro dos poemas. São essas histórias sutis que se entrelaçam com a nossa dramaturgia e garantem que o que fazemos no palco ressoe com o público".

Serviço



“Não Se Mate”



Em cartaz até 26 de agosto



De quinta-feira a sábado, às 19h, e domingo, às 18h



Local: Teatro II - CCBB



Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro



Ingresso: R$ 30 (inteira)