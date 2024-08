Ana Botafogo e Marcelo Misailidis vão promove oficina de dança - Divulgação

Publicado 18/08/2024 13:51 | Atualizado 18/08/2024 13:56

Rio - Após a reestreia do espetáculo "ST Tragédias" no Rio, os bailarinos Ana Botafogo e Marcelo Misailidis, dois dos maiores nomes da dança no Brasil, preparam um workshop gratuito que será realizado no Centro Coreográfico da Tijuca nos dias 20 e 21 de agosto.A programação inclui balé clássico com a bailarina e Misailidis, dança contemporânea com Márcio Jahú e teatro para dança com Herbert Areias. Os cursos ocorrerão das 13h às 17h, proporcionando uma imersão total nas técnicas e conhecimentos de cada modalidade. O evento tem vagas limitadas a 25 participantes por turma, e as inscrições devem ser realizadas através do link