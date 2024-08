Mateus Solano no espetáculo ’O Figurante’ - Dalton Valerio / Divulgação

Mateus Solano no espetáculo ’O Figurante’Dalton Valerio / Divulgação

Publicado 23/08/2024 06:00

Rio - Mateus Solano, de 43 anos, apresenta um lado bem diferente do que o público está acostumado a ver televisão em seu primeiro monólogo no teatro. No espetáculo "O Figurante", em cartaz no Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio, o ator interpreta Augusto, um figurante dedicado e experiente em filmes e novelas, que vive uma rotina previsível. Mas, aos poucos, o personagem vai despertando e questionando a importância de seu trabalho e de sua vida.

Mateus conta que a ideia do monólogo, com muito humor, surgiu a partir de suas reflexões. "A ideia vem me perseguindo há alguns anos. Nunca tinha mergulhado nessa aventura de estar só em cena e fazê-lo agora tem a ver com uma série de coisas, inclusive a minha idade e uma série de questões que eu gostaria de levar para a cena", comenta o artista, que fala sobre a parceria com dois grandes amigos, os atores e diretores Isabel Teixeira e Miguel Thiré, na idealização deste espetáculo.

"A partir dessa (minha) vontade, resolvi chamar Miguel Thiré, meu antigo companheiro de cena e que hoje dirige sucessos em Portugal. Passamos um bom tempo nos questionando sobre como escrever uma peça que partisse das questões que eu vinha querendo trazer. Foi quando eu tive o felicíssimo encontro com Isabel Teixeira na novela "Elas Por Elas", onde contracenamos muito juntos e onde ela me falou de sua escrita na cena - que é essa forma de transcrever o desejo artístico de um artista para a cena e transformá-la numa peça de teatro", declara o ator.



Solano também afirma que o texto da peça continua em construção. "E assim foi feito o texto de 'O Figurante' que continua em processo mesmo depois da estreia graças à generosidade do trabalho da Isabel, onde a cena é soberana. Através desse processo riquíssimo surgiu a peça".



Sozinho em cena pela primeira vez no teatro, o artista tem vivido uma experiência diferente de todas as outras. "Estou muito feliz com a resposta do público. Por ser um trabalho autoral tive muitos medos como, por exemplo, o de estar trazendo questões que fossem importantes somente para mim e pra mais ninguém. E vejo, através do retorno do público, que o espetáculo cria muita identificação".

Mateus, inclusive, espera que o público reflita sobre o protagonismo de sua história de vida após conferir a produção. "A peça lança uma série de reflexões sobre o nosso lugar no mundo enquanto indivíduos. Creio que ela é rica o suficiente para poder levar cada espectador numa viagem particular. Mas a pergunta que eu gosto de reverberar é a seguinte: 'O quanto somos protagonistas e o quanto nos deixamos ser apenas figurantes da nossa própria história?'".

Novos trabalhos e remakes



O ator não pretende se dedicar a novos trabalhos, por enquanto, já que seu desejo agora é levar "O Figurante" para todo o Brasil. "Por enquanto, meus planos se concentram na peça. Quero muito levá-la por todo o país. E além", disse ele, que ainda contou que nos dias de folga ama estar com a família, em contato com a natureza e viajando.



Questionado sobre a onda dos remakes de novelas na TV Globo, como "Pantanal" (2022) e "Renascer" (2024), Mateus opina: "Uma boa obra é atemporal e é sempre bom poder recontextualizar uma história através de um remake. Gosto dos bons remakes".



Direitos autorais



Recentemente, repercutiu na mídia uma fala do ator sobre direitos autorais em reprises de novelas. Ele cobrou pagamento do grupo Globo pela reprise de "Viver a Vida", que foi ao ar em 2009 e reexibida este ano. "Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? Direito autoral não é favor", disse ele.

Ao DIA, Solano se manifesta sobre o assunto e diz que está tomando providências: "A minha fala foi no sentido de escrevermos novas leis para que possamos ser devidamente remunerados pela reexibição ostensiva do nosso trabalho em inúmeras novas mídias. Não estou unido ao sindicato [dos artistas] nesta causa, mas sim à Interartis, associação muito séria que vem lutando pelo reconhecimento dos nossos direitos".



Serviço:

'O Figurante'

Em cartaz até 3 de novembro de 2024

Sexta, às 20h; sábado, às 19h; e domingo, às 18h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - São Conrado

Ingressos: a partir de R$ 60