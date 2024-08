Sorriso Maroto fará show no Maracanã - Tulio Barros / Divulgação

Publicado 26/08/2024 11:10 | Atualizado 26/08/2024 11:32

Rio - O Sorriso Maroto anunciou, neste domingo (25), que fará uma apresentação especial para cerca de 60 mil pessoas no Maracanã, na Zona Norte do Rio, no dia 21 de dezembro, para encerrar a temporada do evento "Sorriso As Antigas"A abertura de vendas dos ingressos será dia 05 de setembro, ao meio-dia.

Em quatro edições do "Sorriso As Antigas" no Rio, o grupo reuniu mais de 70 mil pessoas. O vocalista Bruno Cardoso comemora o feito. "Estamos, acredito eu, na melhor fase da turnê. É muito emocionante 'voltar pra casa'' nesse momento depois de quase dois anos rodando o Brasil. O Maracanã é, sem dúvida, o maior palco do mundo e queremos fazer uma festa do jeito que o público do Sorriso merece".

Os fãs vibraram com a notícia. "Eu estou surtando que vai ter 'Sorriso Maroto As Antigas' no Maracanã. Eu vou com toda certeza", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Vai ser tudo", disse outro. "Estou mais que pronta", comentou uma terceira pessoa.

A primeira edição da festa, que e inclui karaokê, totens interativos, espaços instagramáveis e diversas outras ações, ocorreu em novembro de 2022, na área recuada do estádio, que recebeu cerca de 8 mil pessoas. Além disso, a região onde fica o Maracanã é especial para Bruno, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, pois compreende os bairros onde o Sorriso Maroto começou.