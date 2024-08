André Mattos e Bianca Rinaldi estão em cartaz na comédia ?Minha Futura Ex? - Divulgação

André Mattos e Bianca Rinaldi estão em cartaz na comédia ?Minha Futura Ex?Divulgação

Publicado 28/08/2024 06:00 | Atualizado 28/08/2024 08:17

Rio - Prestes a assinar o divórcio, um casal fica preso dentro de um elevador, no prédio do escritório do advogado, e, com isso, aproveita o momento para discutir a relação. Essa é a história de Marco e Ethel, interpretados por André Mattos e Bianca Rinaldi, na comédia "Minha Futura Ex". Baseada no texto de Lina Ostrovsky, a peça, em cartaz no Teatro Vannuci, na Zona Sul do Rio, aborda a necessidade da escuta na relação e tem gerado a identificação do público.

fotogaleria



"Quando estávamos indo embora do teatro, uma senhora venho falar conosco e disse que já vivenciou essa situação dentro de casa. Então, de alguma forma o público vai identificar com o que estão vendo, a ideia é tirar as pessoas da zona de conforto", afirma André.



No espetáculo, Marco é um homem fora de época e machista. "Ele é prepotente, autoritário, é um animal que na sociedade é considerado absurdamente terrível. Mas queremos mostrar isso para as pessoas, para que elas se identifiquem, que podem ser assim ou conheçam pessoas desse tipo", comenta o artista.



Já Ethel é uma mulher delicada, mas que sabe que quer. "Ela se revela uma mulher inteligente, que se empodera de si mesma e de sua vida com Marco. Mas não aguenta mais esse comportamento dele, apesar de amar demais esse homem. Começa, então, a fazer terapia, procura se atualizar e crescer na vida. Ela espera uma mudança dele, e a última cartada era o divórcio, mas ficamos presos no elevador," diz a atriz.



Depois de uma longa conversa sobre o que os levou à separação, os rumos da história do casal podem mudar. "É uma arquibancada de Maracanã, nos lugares que nos apresentamos. As mulheres vaiam e gritam, revoltadas com a mudança na história", dispara André. "As mulheres colocam a boca no trambone, por conta desses comportamentos machistas, mesmo em um espetáculo elas não se seguram", destaca Bianca.



Documentário das Paquitas



Bianca Rinaldi participa da produção do documentário "Pra sempre Paquitas", que estreia 16 de setembro no Globoplay. A produção, com cinco episódios, mergulha na carreira e na vida das eternas companheiras de palco de Xuxa Meneghel entre os anos 1980 e 2000.



"Foi ótimo poder revê-las todo mundo em outra época, com uma cabeça mais madura, e para falar de assuntos que ficaram parados naquele tempo. Esse foi o momento ideal, acho antes não estávamos preparados para tocar em feridas que ficaram la atrás. Foi um reencontro com muito amor, isso foi muito importante, vocês têm que assistir, estou proibida de dar spoiler", frisa ela, aos risos.



Serviço

"Quando estávamos indo embora do teatro, uma senhora venho falar conosco e disse que já vivenciou essa situação dentro de casa. Então, de alguma forma o público vai identificar com o que estão vendo, a ideia é tirar as pessoas da zona de conforto", afirma André.No espetáculo, Marco é um homem fora de época e machista. "Ele é prepotente, autoritário, é um animal que na sociedade é considerado absurdamente terrível. Mas queremos mostrar isso para as pessoas, para que elas se identifiquem, que podem ser assim ou conheçam pessoas desse tipo", comenta o artista.Já Ethel é uma mulher delicada, mas que sabe que quer. "Ela se revela uma mulher inteligente, que se empodera de si mesma e de sua vida com Marco. Mas não aguenta mais esse comportamento dele, apesar de amar demais esse homem. Começa, então, a fazer terapia, procura se atualizar e crescer na vida. Ela espera uma mudança dele, e a última cartada era o divórcio, mas ficamos presos no elevador," diz a atriz.Depois de uma longa conversa sobre o que os levou à separação, os rumos da história do casal podem mudar. "É uma arquibancada de Maracanã, nos lugares que nos apresentamos. As mulheres vaiam e gritam, revoltadas com a mudança na história", dispara André. "As mulheres colocam a boca no trambone, por conta desses comportamentos machistas, mesmo em um espetáculo elas não se seguram", destaca Bianca.Bianca Rinaldi participa da produção do documentário "Pra sempre Paquitas", que estreia 16 de setembro no Globoplay. A produção, com cinco episódios, mergulha na carreira e na vida das eternas companheiras de palco de Xuxa Meneghel entre os anos 1980 e 2000."Foi ótimo poder revê-las todo mundo em outra época, com uma cabeça mais madura, e para falar de assuntos que ficaram parados naquele tempo. Esse foi o momento ideal, acho antes não estávamos preparados para tocar em feridas que ficaram la atrás. Foi um reencontro com muito amor, isso foi muito importante, vocês têm que assistir, estou proibida de dar spoiler", frisa ela, aos risos.

"Minha Futura Ex"

Quinta-feira, às 20h

Até dia 5 de setembro

Local: Teatro Vannucci - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente 52, Gávea

Ingresso: R$ 100 (inteira)

Classificação etária: 12 anos