Rio - Rafael Infante, de 38 anos, conhecido pelo trabalho no Porta dos Fundos, vive uma fase intensa na carreira, equilibrando projetos no teatro, cinema, televisão e streaming. Nos palcos, o ator e humorista estreia a comédia "Terapia Infernal" no Teatro Casa Grande, Zona Sul do Rio, nos dias 21 e 22 de setembro. A peça propõe uma perspectiva inusitada do diabo, que desce à Terra para observar e analisar a sociedade. Em uma sessão de terapia, ele se questiona sobre a própria função e o comportamento das pessoas no mundo atual.

"A peça surgiu de angústias pessoais, principalmente durante a pandemia, quando observei a maldade humana e comecei a questionar o que o ser humano consome, fala, teme e deseja", explica o ator, que também assina a dramaturgia, ao lado de Tatiana Infante e do diretor Moisés Bittencourt.



"O espetáculo não tem a intenção de julgar, mas sim de observar e entender as ações humanas, além de oferecer ao público uma oportunidade de refletir sobre temas como moralidade, escolhas e o impacto das nossas ações no mundo. A gente tá ocupando tanto o lugar do diabo, desse arquétipo que criaram dele, que ele começa a ficar sem função. Então ele desce na Terra para entender quem é essa galera que tá ocupando o espaço dele", acrescenta ele, que revisita personagens icônicos da carreira durante a peça.



'Família é Tudo'



A atual novela das 19h da TV Globo, "Família É Tudo", ganhou um reforço inesperado no elenco: Rafael Infante e Beatriz Reis. Na trama, ele interpreta Toni Linguinha e a ex-BBB, Selminha Veneno. "Foi uma pequena participação, mas com um retorno maravilhoso da audiência. Foi uma experiência divertida e de aprendizado. A Bia tem uma energia boa e natural, e está muito empenhada em seu trabalho como atriz e apresentadora, o que é bonito de ver".

Futuros trabalhos



Rafael Infante estreará no "Fantástico", da TV Globo, com quadro "Plantananã", apresentado pelo personagem Carlinhos Avelar, que faz sucesso no Porta dos Fundos. No esquete, ele interpreta um jornalista que apresenta um noticiário de forma irreverente. "O novo quadro no Fantástico está sendo desenvolvido para atingir pessoas de diferentes bolhas sociais. Alguns temas são delicados e não podem ser mencionados, enquanto outros são essenciais e devem ser discutidos. Estou amando o desafio e a descoberta, e o time que está junto é maravilhoso", conta.



Para o futuro, Infante também revela o desejo de continuar expandindo sua carreira para além da atuação. O ator também estará na terceira temporada de "Rensga hits!", do Globoplay em setembro. "Estou sempre envolvido em novos projetos e explorando diferentes formatos. Há muitas coisas em andamento, mas estou participando de novos projetos na televisão e no cinema, além de estar criando novos conteúdos digitais. Também vou dirigir um espetáculo com os alunos da Escola de Atores Wolf Maya, marcado para novembro".



No cinema, o artista viveu a experiência de atuar pela primeira vez ao lado da filha Lara, de 8 anos, no filme "Mamãe Saiu de Férias", que ainda não tem data de estreia. "Trabalhar em família é muito intenso. É necessário desligar o pai e acionar o colega, o que nem sempre é fácil. No entanto, a confiança, sensibilidade e talento tornam essa experiência muito gratificante".

Carreira



Questionado sobre como divide o tempo e criatividade entre atuar, escrever, dirigir e explorar novos formatos de mídia, ele opina: "Eu realmente amo criar e estar perto de pessoas generosas que também criam e se divertem. Esse ambiente é natural para mim, mesmo em um mercado competitivo onde precisamos desviar de ataques. Todos os formatos são gratificantes, pois cada um oferece oportunidades de fazer, errar e aprender. O que mais me encanta é a possibilidade de transitar entre diferentes plataformas e formatos. Cada projeto traz um desafio novo, e eu busco sempre me reinventar", comenta.

Serviço:



'Terapia Infernal'

21 e 22 de setembro

Sábado às 20h e domingo às 18h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingressos: a partir de R$ 60