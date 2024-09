Antonio Tabet interpreta o famoso policial Peçanha no teatro com a peça ’Protocolo de Segurança’ - Divulgação

Publicado 11/09/2024 05:00

Rio - Fundador do Porta dos Fundos e um dos pioneiros do humor na internet brasileira, Antonio Tabet estreia no teatro com o espetáculo "Protocolo de Segurança", onde interpreta o personagem mais famoso de sua trajetória profissional, o policial Peçanha. Com direção de Daniel Nascimento, a peça terá três apresentações únicas no Rio - desta quinta-feira (12) a sábado (14)-, no Teatro das Artes, na Gávea, Zona Sul do Rio, e promete misturar humor e crítica social.

"O Peçanha é uma personagem que todo mundo conhece. Todo mundo já cruzou com um policial, segurança ou agente público que nem ele na vida. Justamente por ser tão popular que havia uma vontade enorme das pessoas em ver o Peçanha no teatro. Não poderia simplesmente ignorar isso", conta Tabet.



Para o ator, a popularidade do sargento-tenente-major transcende a política, agradando a todos. "Ele agrada a gregos e troianos. Enquanto a esquerda vê nele uma crítica, uma sátira, a direita vê nele um exagero, uma caricatura, uma homenagem", opina.

O público pode esperar uma noite repleta de risos e reflexões, com o artista interagindo com a plateia. No monólogo, o humorista satiriza a hipocrisia da sociedade brasileira através do olhar do controverso policial, abordando temas polêmicos e contemporâneos. "O Peçanha é o retrato da hipocrisia do brasileiro. E, graças aos exageros dele e a uma burrice astronômica, ele acaba sendo muito engraçado. O Peçanha é racista, homofóbico, machista e, ao mesmo tempo, odeia racistas, homofóbicos e machistas. Ele é o paradoxo ambulante, como quase todo brasileiro é sem se dar conta", observa.



Atuar nos palcos era um desejo antigo que ficou em segundo plano devido a uma agenda cheia de compromissos profissionais e familiares. "Sempre tive essa vontade, mas, por vários motivos profissionais e pessoais, eu simplesmente não tinha tempo. O que é diferente em relação a mim é que a minha carreira de ator deslanchou tarde. Foi por volta dos 38 anos que o 'Porta dos Fundos' estourou. E foi bem na época que eu estava com filhos pequenos, então, eu queria aproveitar os fins de semana com eles", explica Antonio, que assina o texto em parceria com Gabriel Esteves e Matheus MAD.



Carreira

Recentemente, Tabet estreou em novelas como o vilão Fagundes, em "Elas por Elas", da TV Globo. O ator faz um balanço positivo do trabalho no folhetim. "Foi uma delícia. Amei trabalhar com atores e atrizes muito talentosos, como Marcos Caruso, Isabel Teixeira, Mateus Solano, Erom Cordeiro, Paula Cohen e sob a batuta da Amora Mautner, que é uma diretora espetacular".



O humorista afirma que já se arrependeu de oportunidades que deixou passar e algumas piadas feitas ao longo da carreira. "Todo mundo já se arrependeu de alguma coisa na vida. Quem não se arrepende é tão arrogante ou idiota que não se deu conta que o mundo evoluiu ao redor", acredita.



Sobre os planos para o futuro e novos trabalhos, ele revela: "A peça deve rodar o Brasil e o mundo. Além dela, estamos planejando dois filmes, sendo um deles também com o Peçanha".



Vida



Aos 50 anos, Antonio diz que a vida dele é uma comédia em alguns momentos e que leva as coisas no bom humor. "Precisamos sempre dosar nossas comédias e nossos dramas. Rir de tudo é desespero, mas rir de vez em quando, até de si mesmo, é saudável e fundamental".



Porta dos Fundos



Uma fala do ator sobre os conflitos com o grupo do Porta dos Fundos repercutiu há pouco tempo nas redes sociais. Na ocasião, ele admitiu que os artistas não são necessariamente amigos. "Eu disse apenas que não somos todos amigos daqueles de se frequentar o tempo todo, mas evidentemente que há uma amizade, maior ou menor, entre alguns sócios do Porta. Nossas diferenças de gosto, inclusive, são o que fizeram do Porta um coletivo tão rico e heterogêneo. Se todo mundo pensasse igual, não teria graça", explica Antonio.



Serviço:



'Protocolo de Segurança'

Datas: 12, 13, 14 de setembro, às 20h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingressos: a partir de R$ 60