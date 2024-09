Joelma - Foto reprodução internet

Publicado 06/09/2024

Rio - Não falta opção para curtir o fim de semana. Um dos destaques é a "Casa Sambabook", na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, com uma programação variada e gratuita, a partir deste sábado, incluindo uma exposição com áudios, registros fotográficos, depoimentos de artistas como João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão, roda de Samba da Madrinha, formada por músicos que tocaram com Beth Carvalho e muito mais.

Para quem puder desembolsar uma graninha, nesta sexta-feira, tem show de Joelma e Pablo do Arrocha no Espaço Hall, na Barra da Tijuca. Já no sábado, na mesma região, rola Supertramp Experience, no Qualistage. Em Campo Grande, a banda Cenário Retrô e o Trem da Alegria empolgam o público no Clube dos Aliados. Na Arena Bangu, o funk vai rolar solto com a apresentação de Bob Rum. No dia seguinte, é a vez de Cabelinho, Tá na Mente e Caio Luccas animarem a galera do mesmo local.

Se a ideia é curtir com a criançada, tem circos, exposição com dinossauros feitos de lego e experiência imersiva com personagens como Branca de Neve, Peter Pan, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e mais. Confira abaixo!

Shows

Ana Costa - Pra Recomeçar

Sexta-feira, às 19h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: Grátis



Yago Oproprio

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$60

Oruam, Cheffin e Tá na Mente

Sexta-feira, às 21h

Local: Quadra do Cantagalo

Endereço: Rua Saint Roman, 46

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível que será doado para famílias em vulnerabilidade social

Bob Rum

Sábado, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 25

Supertramp

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage - Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 75

"Chico 80 anos: Um tributo Coral"

Sábado, às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereeço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15



Cenário Retrô e banda e Trem da Alegria - Festa Ploc

Sábado, às 20h

Local: Clube dos Aliados

Endereço: Estr. do Mendanha, 1025 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 40



Joelma e Pablo do Arrocha

Sábado, a partir das 21h

Local: Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 80



Cabelinho, Tá na Mente e Caio Luccas

Domingo, às 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Preço: a partir de R$ 40



Espetáculos



"A Barca"

Sexta-feira e sábado, às 19h

Local: Teatro Municipal Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



"Leci Brandão - Na Palma da Mão"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 20



"Riobaldo"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira

Endereço: Planetário do Rio de Janeiro: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 10



"Sobre velhas tábuas de madeira"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do nº 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 30



"A Noviça Rebelde"

Sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 11h, 15h e 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingreso: a partir de R$ 21



"Agora É Que São Elas" , com Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Lj 264 - Gávea – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70



Stand-up com Wêlson Nunes

Sábado, às 20h

Local: Areninha Cultural Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele 5.000, Realengo

Ingresso: a partir de R$ 25



"Nuang, caminhos da liberdade"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 10



Mais opções

Casa Sambabook ( exposições, oficinas, palestras, rodas de samba e mais )

Sábado e domingo, 10h às 22h

Local: Cidade das Artes Bibi Ferreira.

Endereço: Avenidadas Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis - retire através do link



Festa SextEMOs! (shows, karaokê e mais)

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 20



"Era Uma Vez Adventure"

Sexta-feira, às 16h30 e 18h30; sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)



Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado e domingo, às 18h e 20h30

Local: Pedra de Guaratiba

Endereço: Estrada da matriz s/n

Ingresso: A partir de R$ 10



"Jurassic World by Brickman"

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Local: AquaRio - 4º andar

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$ 42 (apenas exposição)



Exibição de Curtas de animação "Curt"Arena"

Sábado, às 11h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis



Feijoada do Rival - Homenagem a Arlindo Cruz

Sábado, às 13h

Local: Teatro Rival Petrobrás

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Cinelândia - Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 60