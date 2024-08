Jorge Aragão - Divulgação / Lucas Jones

Jorge Aragão Divulgação / Lucas Jones

Publicado 30/08/2024 15:35

Rio - Com mais de 40 anos de carreira, o cantor Jorge Aragão se apresenta em dose dupla, neste fim de semana, no Rio. Nesta sexta-feira (30), o sambista empolga o público do Vivo Rio, na Zona Sul, com seus maiores sucessos como "Eu e você sempre", "Lucidez", "Moleque Atrevido", "Deus Manda", "De Sampa a São Luiz", "Alvará", "Malandro" e muito mais. Já no domingo, o artista faz show na Arena Bangu.

Além do sambista, a programação musical ainda inclui Oruam, Borges, Caju Pra Baixo e do DJ FP do Trem Bala, que prometem não deixar ninguém parado no Espaço Hall, na Zona Oeste. Já o Maneva leva o melhor do reggae para a Zona Sul, no sábado. O cantor e compositor Gabriel Elias fará o show de abertura.

O fim de semana ainda tem espetáculos gratuitos, exposições e até feira do podrão. Confira abaixo!

Shows

Alice Passos e Breno Ruiz - Milagres

Sexta-feira, ]ás 19h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$15



Jorge Aragão

Sexta-feira, às 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 90



Oruam, Borges, Caju Pra Baixo e do DJ FP do Trem Bala

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 10



Samba da areninha

Sábado, às 19h

Local: Areninha Herbert Vianna

Endereço: Rua Ivanildo Alves s/n°, Maré

Ingresso: Grátis



Maneva

Abertura: Gabriel Elias

Sábado, às 22h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: R$ 80



Jorge Aragão e Grupo Revelação

Domingo, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: R$ 30





Espetáculos



"Bodas de Sangue"

Sexta-feira, às 19h

Local: Areninha Cultural Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

Ingresso: a partir de R$ 25



Stand-up "Eu Gago e Ando", com Gui Albuquerque

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30

"Nossa História com Chico Buarque"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: R. do Passeio, 38/40 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 39

"Leci Brandão - Na Palma da Mão"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 20

"A História de Kafka e a Boneca Viajante"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Municipal Ziembinski

Endereço: Rua Heitor Beltrão s/nº, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15

Os Saltimbancos

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Moral da História

Endereço: R. Maurício da Costa Faria, 593 - Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: a partir de R$ 30



"Experimentos: Bem Me Quer"

Sábado e domingo, às 19h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 15

"Desfazendo Ideias: Stand Up Comedy com Felipe Ferreira"

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Moral da História

Endereço: R. Maurício da Costa Faria, 593 - Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: a partir de R$ 30

Stand-up com Paulinho Serra

Sábado, às 21h

Local: Arena Cultural Abelardo Barbosa – Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Pedra de Guaratiba

Ingresso: Grátis

"A Lira dos 20 Anos - O Musical"

Domingo, às 15h e 19h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 30



"Rapunzel"

Domingo, às 16h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Parque Duque, Duque de Caxias

Ingresso: Grátis

"Quebra cabeça - Em busca da peça que falta"

Domingo, às 16h

Local: Teatro Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 35



"Entre Charutos e Cachaças", com Paulo Mansur

Domingo, às 19h

Local: Areninha Cultural Hermeto Pascoal

Endereço: Praça Primeiro de Maio s/nº, Bangu

Ingresso: R$ 35



"Na Minha Época Não Era Bullying", com Victor Sarro

Domingo, às 19h

Local: Multiplan Hall

Endereço: ParkJacarepaguá - Estrada de Jacarepaguá, 6069, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir deR$ 50

Mais opções

Exposição "Patrono Jorge Amado"

Sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado, das 14h às 17h

Local: Biblioteca Municipal Jorge Amado

Endereço: Na Areninha Herbert Vianna: Rua Evanildo Alves s/nº, Maré

Ingresso: Grátis



Exposição "Protagonismos: Memória, Orgulho e Identidade"

De sexta a domingo, das 10h às 17h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis

'Era Uma Vez Adventure'

Sexta-feira, às 16h30 e 18h30; sábado e domingo, às 14h30, 16h30 e 18h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo)

Circo Vostok

Sexta-feira, às 20h; sábados e domingos, às 16h30 e 19h30

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



Circo Robatiny Spectacular

Sexta-feira, às 20h30; sábado e domingo, às 18h e 20h30

Local: Pedra de Guaratiba

Endereço: Estrada da matriz s/n

Ingresso: A partir de R$ 10

"Jurassic World by Brickman"

Sábado e domingo, das 9h às 18h

Local: AquaRio - 4º andar

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$ 42 (apenas exposição)

Contação de Histórias "O Mar que Banha a Ilha de Goré", com Camila Zarite

Sábado, às 10h

Local: Arena Cultural Dicró

Endereço: Parque Ary Barroso: Entrada pela Rua Flora Lôbo s/nº, Penha Circular

Ingresso: Grátis

Samba de base, com música e flash tatto

Sábado, das 16h às 22h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Terraço MET

Endereço: Avenida Abelardo Bueno, 1300 - Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis