Gianecchini toma sol na janela de quarto de hotel na Espanha e arranca elogios de internautasReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 20:29

Rio - Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), um momento de descanso, em que tomou sol de seu quarto de hotel em Madri, na Espanha, e agitou os internautas com os cliques. O ator postou fotos no reflexo da janela, em que apareceu usando apenas roupa íntima. "Cueca ou sunga?", indagou um seguidor.

"Sol na janela", escreveu o artista, usando emojis, na legenda da publicação no Instagram.

Depois do fim da temporada em cartaz da peça musical "Priscilla, a Rainha do Deserto", que foi encenado em São Paulo, ele está curtindo as férias do trabalho em cidades da Europa. Antes do destino atual, Gianecchini esteve por alguns dias na cidade de Lisboa, em Portugal.

Nos comentários, os admiradores do ator não pouparam elogios. "Eu sei que vocês deram o zoom", brincou um fã. "Está de cueca ou sunga?", questionou outro. "Novo teste para o coração", declarou um terceiro.