Rafael Zulu relata que filha sofreu racismo na escolaReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 12:29 | Atualizado 23/09/2024 12:32

Rio - O ator Rafael Zulu, de 42 anos, contou que a filha mais velha, Luiza Zulu, de 17, sofreu racismo na escola ao ser alvo de piadas preconceituosas. O artista fez o relato através das redes sociais, neste domingo (22), após ser questionado por um internauta sobre 'qual era sua opinião sobre racismo recreativo' em uma caixinha de perguntas.

"Tão grave quanto todos os outros. Minha filha sofreu ano passado na escola esse tipo de racismo", respondeu o ator nos stories do Instagam. A jovem é fruto da antiga relação do artista e empresário com Maria Clara. Ele também é pai de Kalu, de 2 anos, que nasceu do atual casamento de Zulu com a nutricionista Aline Becker.Racismo recreativo é quando ocorre preconceito disfarçado de piada, humor hostil e ofensas camufladas de brincadeiras contra determinados grupos. Recentemente o termo repercutiu, depois que Ana Hikari e outros artistas se manifestarem contra a novela falsa, "Pé de Chinesa" , que viralizou nas redes sociais. Na carta, assinada coletivamente pelos atores, eles afirmam que a "brincadeira" reforça "estereótipos" e "racismo recreativo".