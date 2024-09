Grávida de Chay Suede, Laura Neiva celebra aniversário de 31 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 10:46 | Atualizado 23/09/2024 10:47

Rio - Laura Neiva completou 31 anos neste sábado (21) e celebrou com uma festa intimista no jardim de casa. Na manhã desta segunda (23), a atriz compartilhou registros da celebração ao lado do marido, Chay Suede, de 32, de familiares e amigos.