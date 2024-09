Gustavo Mioto e Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 22/09/2024 14:50

Rio - Gustavo Mioto não escondeu o orgulho da namorada, Ana Castela, e elogiou a participação dela no Rock in Rio. O cantor compartilhou, no Instagram Stories, uma foto da amada no palco e celebrou o fato da Boiadeira ser uma das representantes do sertanejo no festival. Ele ainda exaltou o 'bom coração' da artista.