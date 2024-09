Sthefany brito relevando o diagnóstico do filho mais velho - Reprodução Instagram

Publicado 22/09/2024 11:47

Rio – Sthefany Brito contou aos fãs que seu filho mais velho, Enrico, de 3 anos, fruto da união com o empresário Igor Raschkovsky, precisou ir ao hospital. A atriz revelou que após exames, o primogênito foi diagnosticado com Faringite escarlatina, que causa erupção cutânea avermelhada, febre e dor de garganta.



Em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (21), artista explicou que Enrico estava com uma virose desde a última sexta-feira (20). "Não estava melhorando. Ele não costuma ter febre muito alta, mas dessa vez estava com uma febre bem alta. Reclamava que estava doendo, além de estar com algumas placas vermelhas que foram aumentando e se espalhando. Ele também reclamava que estava coçando muito. Resumindo, teve que ir para a emergência do hospital", declarou.



Emocionada, Sthefany também compartilhou como foi difícil não poder acompanhar o filho ao hospital, "Nem preciso entrar em detalhes sobre como foi a saída de casa. Ele queria que eu fosse e começou a chorar. Ele chorou de um lado e eu do outro, porque não tinha como eu ir", relatou.

Com um recém-nascido em casa, Vicenzo, de apenas 13 dias, a atriz tomou medidas para evitar que o caçula fosse exposto à doença do irmão. "Vicenzo, que já estava isolado, vai continuar assim. Não sai do quarto dele. Não que ele fizesse muitas coisas, mas ele costumava ir para o meu quarto, e hoje não saiu do dele”, detalhou.