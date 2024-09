Cauã Reymond, Mert Alas e Madonna - Reprodução do Instagram

Cauã Reymond, Mert Alas e Madonna Reprodução do Instagram

Publicado 22/09/2024 12:43

Rio - Madonna, de 66 anos, publicou uma foto ao lado do ator Cauã Reymond no Instagram, neste domingo (22). O clique foi feito em um evento da grife Dolce & Gabbana para convidados. Na imagem, a Rainha do Pop também aparece sentada no colo do fotógrafo Mert Alas.

fotogaleria

Na mesma postagem, a cantora, que conferiu o desfile da marca italiana na Semana de Moda de Milão, compartilhou outros cliques e escreveu na legenda. "Tchau, Milão. Obrigada, Dolce & Gabbana, por todo o amor". Cauã reagiu ao álbum de fotos: "Madonna", comentou ele, que também usou o emoji de uma coroa. Os internautas se manifestaram: "Tirou onda", disse um fã. "Como combina com ela", opinou outro.