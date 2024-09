Paolla Oliveira perde o passaporte em viagem a Paris e fica ’presa no aeroporto’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 23/09/2024 09:55

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, passou um 'perrengue chique' ao perder o passaporte durante uma viagem a Paris, na França, neste final de semana. A artista compartilhou nas redes sociais, neste domingo (22), um vídeo em que estava 'presa no aeroporto' enquanto aguardava a imigração.

"Perdi o passaporte. Estou suando de nervoso. Cara, tem uma polícia que não me deixa passar para lá, e ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daqueles do TikTok que fazem assim, 'pá', e aparece lá?", disse Paolla nos stories do Instagram, aos risos.Após conseguir entrar no país europeu, ela relatou o que enfrentou. "5 horas depois, minha gente... Desespero passado, muitas promessas para São Longuinho, promessas para todos os deuses que eu sabia, que eu ainda vou ter que pagar. Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer uma bate e volta aqui... Enfim, cheguei em Paris", finalizou a atriz, em frente a Torre Eiffel.A atriz viajou para a Cidade Luz para participar da Semana de Moda de Paris. Ela foi convidada pelo estilista Jean Paul Gaultier.