Andressa Suita compartilha passagem bíblica e foto com a famíliareprodução Instagram

Publicado 23/09/2024 20:59 | Atualizado 23/09/2024 21:00

Rio - A modelo e influenciadora Andressa Suita usou as redes sociais nanoite desta segunda-feira (23), para compartilhar um trecho de um salmo bíblico e fotos ao lado dos filhos, acompanhadas de música gospel, após a Justiça de Pernambuco emitir um mandado de prisão preventiva contra seu marido, o cantor Gusttavo Lima.

“‘O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre’”, escreveu Andressa, citando o trecho bíblico.

A equipe jurídica de Gusttavo Lima, conhecido como o ‘embaixador’, afirmou que ele é inocente. A nota oficial não esclareceu a localização do cantor. O comunicado diz que a defesa recebeu a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, pela mídia na tarde desta segunda-feira. “Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais.”



A defesa destacou que acredita na justiça brasileira e que a inocência do cantor será comprovada. "O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana."



Prisão de Gusttavo Lima decretada; Entenda

O cantor sertanejo está envolvido na investigação da Operação Integration, que apura um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e que já resultou na prisão de Deolane Bezerra. Na decisão, além do mandado de prisão, também consta uma ordem para a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, assim como seu eventual porte.



Andréa da Cruz, juíza responsável pelo caso, também destacou no documento no qual a Quem teve acesso: "O jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero".