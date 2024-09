Key Alves ganha aliança de Bruno Rosa - Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 16:41

Rio - A ex-BBB Key Alves, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores que ganhou uma aliança do namorado, Bruno Rosa, neste domingo (22). O casal celebrou o momento no Cristo Redentor e, nas imagens, exibem os anéis de compromisso.

Na legenda escreveu: "Que o Cristo Redentor abençoe o nosso namoro!!." Os fãs logo comentaram. "Que papai do céu abençoe e fortifique cada vez mais o amor de vocês, disse um. "Merece muito, Deus honra e contempla os desejos do teu coração.", escreveu o segundo. "Que amor", comentou mais uma.

O casal confirmou o romance em maio deste ano. A influenciadora até republicou um vídeo no qual aparece cantando a música “Cerveja e socorro”, uma das mais ouvidas do cantor no Spotify.