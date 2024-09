Jéssica Ellen e mais estrelas arrasam em evento de lançamento de 'Volta por Cima'

Rio - O elenco de "Volta por Cima", da TV Globo, participou de um evento de lançamento do folhetim de Claudia Souto, na cidade cenográfica de Vila Cambucá - bairro fictício onde se passa a novela, nos Estúdios Globo, Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira (24). Protagonistas da trama, Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira marcaram presença.

Drica Moraes, Rodrigo Fagundes, Juliana Alves, Betty Faria, Isadora Cruz, Amaury Lorenzo, Bia Santana, Viviane Araujo e outros atores também estiveram na festa.



A personagem vive uma relação duradoura com Chico (Amaury Lorenzo) e implica bastante com Jão (Fabrício Boliveira), colega de seu pai na empresa de ônibus, mas passa a vê-lo com outros olhos quando Lindomar sofre um acidente.

