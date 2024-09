Luciana Vendramini - reprodução Instagram

Publicado 25/09/2024 18:52 | Atualizado 25/09/2024 19:01

Rio - Luciana Vendramini falou pela primeira vez sobre as acusações feitas no documentário "Pra Sempre Paquitas". Ela foi citada por Xuxa e suas ex-assistentes no doc por supostamente ter usado o nome das paquitas para ganhar fama ao posar nua.

O documentário apresenta Luciana como alguém que teria se aproveitado de uma seleção para o grupo de paquitas para se promover. Em 1987, a atriz participou de testes com Ana Paula Guimarães, a Catu, mas não foi escolhida. Apesar disso, posou para a capa da revista "Playboy" com uma farda de paquita, o que gerou críticas por parte das ex-paquitas e de Xuxa, que alegam que Luciana nunca fez parte do grupo.Após ser chamada de mentirosa por seguidores no Instagram, Luciana quebrou o silêncio e explicou sua versão dos fatos. Segundo a atriz, ela não apenas participou dos testes, mas ficou mais tempo envolvida com o "Show da Xuxa" do que o documentário afirma."Não é bem assim, temos um passado e temos nossas verdades. Não fui rejeitada, fui demitida mesmo. Esse episódio não é excluído da minha vida. É mais presente do que nunca, como por exemplo nesse momento", declarou a atriz em suas redes sociais. Ela também mencionou que não existe rivalidade entre ela e as outras paquitas. "Éramos todas muito novas, sem a vivência da maturidade. Sigo torcendo por cada uma delas. Rivalidade não faz parte da minha vida."Luciana esclareceu por que optou por não participar do documentário. "Eu agradeci à direção do documentário, aos produtores por terem me chamado para gravar o doc. Tenho todo respeito por cada uma, principalmente pela Xuxa, que também era muito nova na época e se tornou um fenômeno", disse a atriz.Ela também destacou que, na época em que participou do programa, o desejo de ser paquita ainda não era algo popular entre as adolescentes brasileiras. "Na época que estive no programa, em 1986, ser paquita ainda não era um desejo das adolescentes do Brasil, mas passou a ser anos depois. Eu não sabia o que era ser paquita naquela época."Vendramini ainda ressaltou o contexto histórico e cultural de sua participação no "Show da Xuxa", apontando que a internet não existia na época e que o programa ainda estava no início de seu sucesso. "Entenda a época que tudo aconteceu: 1986, zero internet, e Xuxa estava começando o programa na Globo e que mais tarde se tornou um tremendo sucesso."