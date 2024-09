Vídeo mostra o momento em que coiote entra na casa de Brittany e pega um dos cachorros - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 15:48

A atriz Brittany Furlan, de 38 anos, salvou a sua cadela, Neena, de ser levada por um coiote no jardim de casa nesta terça-feira (24), na Califórnia, Estados Unidos. Ela publicou os registros das câmeras de segurança da residência, que mostram o animal invadindo o local e capturando o pet, com a artista correndo atrás dele e gritando.



"Eu estava deixando os cachorros no lado de fora para fazerem xixi e observando eles, quando um coiote veio e agarrou Neena em plena luz do dia. Por favor, tenham cuidado com seus cachorros. Eu moro aqui há quatro anos e nunca tinha visto um coiote. Hoje, isso aconteceu. Eles estão desesperados", afirmou, em texto publicado junto ao vídeo.

Na descrição da postagem, Furlan escreveu que subiu o muro para pegar sua cadela, que estava um pouco gorda, o que teria sido o motivo para o predador não conseguir carregá-la. "Eles estão ficando mais descarados e famintos. Por favor, fiquem seguros. Não estou nem deixando mais os cachorros saírem. Isso é ridículo. Abracem seus bebês muito forte", disse.

Brittany Furlan nasceu em 5 de setembro de 1986. Ela ficou conhecida por produzir vídeos curtos na rede social "Vine", que foi popular na primeira metade dos anos 2010, e atuou em filmes como "The Dirt" (2019) e "Spy Intervention" (2020). Desde 2018, ela é casada com Tommy Lee, baterista da banda de metal Mötley Crüe.