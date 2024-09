Agatha Moreira curte dia de praia com Rodrigo Simas

Rio - Agatha Moreira aproveitou uma folguinha nas gravações de "Mania de Você", da TV Globo, para curtir uma praia com o namorado, Rodrigo Simas. Juntos há cinco anos, o casal renovou o bronzeado nas areias Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (25). Eles ainda se refrescaram no mar e trocaram carinhos no local.

De biquíni preto, a atriz, que interpreta Luma no folhetim de João Emanuel Carneiro, esbanjou beleza e boa forma. Rodrigo também exibiu a boa forma ao usar um short. Simpáticos, os atores até fizeram poses ao perceber que estavam sendo clicados por um paparazzo.

