Publicado 25/09/2024 22:05

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, atingiu a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (25), e celebrou com a família. A influenciadora fez uma publicação na rede, agradecendo. Nos registros, ela apareceu cercada do marido, Zé Felipe, de 26 anos, e dos filhos, Maria Alice, de 3, Maria Flor, de quase dois, e José Leonardo, que nasceu no início deste mês.

"Você merece, meu amor. Te amo", disse o companheiro dela nos comentários.

Virginia falou, nos stories do Instagram, que a decoração foi feita com 50 buquês de flores. "50 MILHÕES Pensei em fazer várias coisas para comemorar aqui os nossos 50 milhões, mas no fim decidi fazer uma foto na minha casa, com minha família, porque sei que é como vocês gostam de mim e eu AMO isso!!! Eu AMO compartilhar minha vida e minha família com vocês", iniciou.

E acrescentou: "Agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez e faz por mim, agradeço por ter vocês comigo e peço todas as noites para que Ele abençoe a vida de cada um que me segue . Sem vocês, eu não seria nada e continuarei por cá enquanto Deus e vocês me permitirem!!! Obrigada, obrigada, obrigada".



Não apenas o marido, mas também os fãs exaltaram a conquista da influenciadora. "Amamos acompanhar essa família", declarou uma seguidora. "Muito linda, bato meu ponto acompanhando aqui da Suíça", confessou mais uma. "Você é uma potencia, nasceu pra brilhar!", elogiou uma terceira.