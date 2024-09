Bruna Linzmeyer faz ensaio de fotos em campo de flores com look vazado - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 20:22 | Atualizado 25/09/2024 20:24

Rio - Bruna Linzmeyer, de 31 anos, compartilhou um ensaio de fotos, nesta quarta-feira (25), em que usava um look vazado, e chamou a atenção dos internautas. Com poses sensuais, a atriz estava em um campo florido. "Hmmmm, que delícia essa florzinha", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram, fazendo referência a um dos registros, no qual ela parecia estar prestes a comer uma das flores.

As flores do local, chamadas de caliandras, foram reconhecidas por alguns seguidores da artista nos comentários. Mas, pareceu que, em cada lugar do país, essa espécie tem um nome diferente. "Aqui em Ibitipoca chamamos essa florzinha de esponjinha. Como se o chama na sua região?", provocou a conversa uma usuária.

Os fãs também não pouparam elogios a ela. "É a mais gata pisando entre o céu e a terra, ela é", declarou uma. "Explodiu meu cérebro", brincou mais uma. "Quanta formosura", disse uma terceira.