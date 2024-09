Bianca Andrade mostra base stick reformulada - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade mostra base stick reformuladaReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 18:18 | Atualizado 25/09/2024 18:20

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (25), uma carta aberta para a "comunidade Boca Rosa", os fãs da marca de maquiagem dela, em que falou sobre a reformulação de sua base stick (em bastão).

"Vivendo e aprendendo. Obrigada por todos os feedbacks", escreveu a empresária na legenda da publicação no Instagram.

fotogaleria

"Como somos uma marca humana, também tenho minhas falhas e, com isso, meus aprendizados. O que eu fiz com seus feedbacks? Eu os ouvi. No nosso lançamento oficial, eu estarei diferente. Minha fórmula não muda, até porque tenho um potencial muito grande, mas meu formato mudou. Agora serei moldada e agora você poderá me 'subir e descer' a vontade", acrescentou na carta aberta.

"Eu sou uma marca feita pra você, mas por você", garantiu. Nos comentários, fãs e famosos elogiaram a empresária. "Ficou tão mais elegante. Amei!", apontou uma seguidora. "Se eu tô emocionada, imagina a Bianca", confessou mais uma. "O estouro de vendas que vai ser isso não está escrito!", desejou o influenciador Gabriel Nascimento.

Durante o pré-lançamento da marca independente de maquiagens, apesar dos elogios à diversidade de tons da base (a paleta brasileira que ofereceu mais tonalidades até então, com 50 opções), ela sofreu críticas de outras influenciadoras e parte do público, em relação às embalagens de produtos, principalmente a base e o blush, ambos "stick". Por isso, o lançamento, que aconteceria em 10 de julho deste ano, foi adiado por Bianca.