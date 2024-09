Branco Mello volta aos palcos - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 16:57

Rio - Após se afastar dos palcos para se recuperar de uma cirurgia devido à descoberta de um tumor em estágio inicial em uma das amígdalas, Branco Mello, baixista e vocalista da banda Titãs, já tem data para voltar a se apresentar.

A boa notícia foi divulgada pelo mulher do artista, a atriz Angela Figueiredo. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de Branco e agradeceu as vibrações positivas durante o momento difícil que eles enfrentaram.

"Amigos, passando para agradecer novamente todas as vibrações positivas e avisar que entre momentos difíceis e alegrias chegamos aqui firmes e fortes. O Branco volta pros Titãs no show do dia 28 no Espaço Unimed aqui em São Paulo. Eu sigo ao seu lado sempre olhando, cuidando e feliz por termos conseguido juntos vencer mais uma vez", completou ela.

Os fãs logo comentariam. "Sensacional, Ângela, querida! Muita luz e música, escreveu um. "Aí sim... vai ser especial demais esse show com a volta do Branco!", celebrou um seguidor. "Que bom! Saúde e boas vibes pro casal", escreveu outro. "Que notícia maravilhosa!! Continuo emanando energias positivas!", falou uma fã.