Famosos marcam presença no Prêmio Jovem BrasileiroAraújo / Agnews

Publicado 26/09/2024 08:11 | Atualizado 26/09/2024 08:19

Rio - Diversos famosos marcaram presença no Prêmio Jovem Brasileiro, na noite desta quarta-feira (25), em São Paulo. A 23ª edição do evento foi transmitido ao vivo na Bandplay, plataforma de streaming da emissora e contou com a apresentação de Gkay, que mais uma vez ousou nas escolhas dos looks. Vanessa Bellini e Guto Melo também comandaram a premiação.