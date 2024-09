Tyla grava clipe no Vidigal - Reprodução de vídeo

Tyla grava clipe no VidigalReprodução de vídeo

Publicado 26/09/2024 08:00

Rio - Depois de brilhar no Palco Sunset do Rock in Rio, Tyla gravou um clipe na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (25). Em vídeos publicados nas redes sociais, a cantora sul-africana canta e arrasa na dança.

fotogaleria

"Essa é minha nova música", diz a artista em imagens publicadas pela coreógrafa Aline Maia. Para a ocasião, a dona do hit "Water" apostou em um look revelador, que deixava suas curvas em evidência, e um acessório de cabeça em formato de formato de cabeça de tigre. Vários fãs acompanharam a gravação do audiovisual.