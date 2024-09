Paolla Oliveira e Taís Araujo se divertem na Disney Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 20:29

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, e Taís Araújo, de 45, estão em Paris, na França, para a Semana de Moda, mas reservaram um dia para se divertir no parque de diversões da Disney. Apesar da chuva e do tempo nublado, as duas aproveitaram.