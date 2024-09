Ana Maria Braga encena tapa em Chay Suede para descontar raiva do personagem do ator na novela ’Mania de Você’, em que interpreta o vilão Mavi - Reprodução de vídeo / Instagram

Ana Maria Braga encena tapa em Chay Suede para descontar raiva do personagem do ator na novela ’Mania de Você’, em que interpreta o vilão MaviReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/09/2024 12:11

Rio - Chay Suede, de 32 anos, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, e falou sobre o papel na novela das 21h, "Mania de Você", em que interpreta o vilão Mavi, nesta quarta-feira (25). Nos bastidores da atração, a apresentadora encenou um tapa no rosto do ator para descontar a raiva que sente do personagem e compartilhou o resultado nas redes sociais.



"Convenhamos que o Mavi de 'Mania de Você' está merecendo apanhar, né? Mau-caráter da pior espécie! O contrário podemos falar do lindo Chay Suede que interpreta esse crápula. Hoje o estúdio ficou cheio, porque além de lindo e simpático é cheiroso que não cabe mais. Matei a vontade de tudo mundo que queria bater no Mavi, não é?", brincou Ana Maria na legenda da publicação.

No vídeo, após a encenação, Chay reagiu ao momento. "O Brasil inteiro se satisfazendo, né?", falou. Ele também agradeceu o carinho da apresentadora nos comentários da publicação. "Eu amei nosso café hoje, que delícia de programa e que astral! É só me chamar que eu volto", disse o ator.



Na trama, Mavi é um hacker ambicioso e manipulador que fará de tudo para ficar com Viola (Gabz). Devido sua ganância, ele dá um golpe e rouba a fortuna de Luma (Agatha Moreira). Escrito por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, o folhetim ainda conta com Nicolas Prattes, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Ana Beatriz Nogueira no elenco estrelado.