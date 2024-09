Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão - Reprodução / Instagram

Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 22:42 | Atualizado 26/09/2024 22:42

Rio - Nesta quinta-feira (26), Liz, filha de Léo Santana e Lore Improta, completou 3 anos de vida e ganhou uma festa luxuosa para celebrar a data. Nas redes sociais, a dançarina mostrou detalhes do aniversário que teve tema duplo: 'As Esquiletes e Frozen'. A festa contou com decorações dos personagens das duas animações infantis.

fotogaleria

"Liz e as esquiletes estão prontas para sua 3ª aventura, mas dessa vez, Elsa e Anna vão chegar de Arendelle para fazer companhia", escreveu Lore na legenda da publicação onde compartilhou diversas fotos.Como a aniversariante quis dois temas no aniversário, o bolo foi personalizado com os personagens dos dois filmes. Uma parte do bolo foi rosa, com os bonequinhos das esquiletes, notas e instrumentos musicais. Já outra parte foi clara, lembrando o gelo do filme Frozen, com as princesas Anna e Elsa, além de Olaf.Os doces da festa foram feitos pela mãe de Lore. "Minha mãe passou dias e dias fazendo esses docinhos. Olha isso aqui, que coisa linda. Mãe, você é uma artista", falou a influenciadora ao mostrar os doces.O aniversário também teve duas lembrancinhas. A primeira foi uma caixa personalizada e dentro tinha uma caixa de som e um microfone. Já o segundo presente foi um livro, que além de conter uma história, é possível colorir e ele também vira um travesseiro.