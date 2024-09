Ana Furtado arremata joia valiosa de Hebe Camargo - reprodução Instagram

Publicado 25/09/2024 19:27 | Atualizado 25/09/2024 19:37

Rio - Ana Furtado marcou presença no leilão beneficente promovido pelo Instituto Vencer o Câncer, que aconteceu na terça-feira (24), em São Paulo. O evento reuniu diversas personalidades para arrecadar fundos em prol da luta contra o câncer, causa com a qual Ana se relaciona diretamente após passar por um tratamento recente.



No evento, a apresentadora celebrou o arremate de um colar de pérolas de Hebe Camargo, falecida em 2012. Ao lado do marido, Boninho, Ana participou ativamente do leilão e compartilhou o momento em suas redes sociais, frisando a importância da noite. "Que noite linda para o Instituto @vencerocancer ao lado de tantas pessoas queridas (...) Ainda tive a oportunidade de participar de um leilão e arrematei uma peça muito especial: um colar lindo que foi da nossa querida e saudosa Hebe Camargo", escreveu a apresentadora em seu Instagram.Nos comentários de sua publicação, os seguidores de Ana Furtado vibraram junto com ela. "Esta joia da saudosa Hebe não poderia estar em melhores mãos. ‘Que gracinha'”, afirmou uma fã, referenciando o bordão popular da apresentadora Hebe. Outro seguidor destacou a emoção do momento: "O colar da Hebe foi para a pessoa certa". "Foi lindo demais! Eu o colar…icônico!!!", escreveu Fernanda Paes Leme que também marcou presença no leilão, junto com outros nomes como, como Ana Maria Braga, Simony e Celso Portiolli.