Deolane Bezerra - Reprodução / Instagram

Deolane BezerraReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 18:51 | Atualizado 25/09/2024 18:54

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, voltou com tudo para as redes sociais após ser liberada da prisão. Nesta quarta-feira (25), a influenciadora compartilhou um print mostrando o engajamento de uma de suas postagens e pediu por parcerias publicitárias, alegando que está sem dinheiro.

fotogaleria

"Chama na publi que a mãe tá dura", escreveu junto de um emoji chorando.



Entenda



Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início do mês e levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife. Após uma nova prisão no dia 10 de setembro, por ter descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça quando recebeu alvará de soltura, a influenciadora digital foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica cerca de 270 km do Recife. Na terça-feira (24), ela deixou a cadeia.

Elas foram detidos no âmbito da Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, como o jogo do bicho.



Nesta manhã, Deolane esteve no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, antes de retornar para São Paulo, para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura. Ela estava acompanhada de advogados. Na saída do local, ela se declarou inocente.