Vinicius Souza é apontado como novo namorado de AnittaAFP / Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2024 19:14

Rio - O amor está no ar! Ao que tudo indica, Anitta está namorando novamente, desta vez com o jogador Vinicius Souza. Os dois foram flagrados de mãos dadas na saída de um desfile da Balmain na Semana de Moda de Paris, na França, nesta quarta-feira (25) e alimentaram os rumores do affair.

Os burburinhos sobre o suposto relacionamento dos dois teria começado na after party organizado pela cantora após sua apresentação no intervalo do jogo da NFL que aconteceu em São Paulo no início do mês. Desde então, Anitta tem distribuído corações nas publicações de Vini Souza.

Nascido em Padre Miguel, Zone Oeste do Rio, Vinicius Souza iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo em 2014. Em 2019, estreou no time profissional do clube carioca, onde ficou até o ano seguinte, quando partiu para a Europa, para o Lommel, da Bélgica. Desde então, passou pelo KV Mechelen, RCD Espanyol e Sheff Utd, atual clube.

Vinicius é pai de Théo, de 3 anos, fruto do relacionamento dele com a estudante de Direito Victoria Leonor, e Maria Eduarda, de 1, do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. Em 2021, o nome do jogador viralizou nas redes sociais por ter terminado com a modelo Giulia Dantas poucos dias depois da lua de mel dos dois.