Bella Campos curte passeio de barcoReprodução do Instagram

Publicado 26/09/2024 07:36 | Atualizado 26/09/2024 08:17

Rio - Bella Campos, de 26 anos, curtiu um passeio de barco com os amigos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (25). De biquíni, a atriz posou para uma série de fotos e exibiu o corpo escultural. Os cliques foram publicados no Instagram.

"Da onde eu venho, filha bem criada aprende a dar 'bença'", escreveu ela na legenda. Os fãs não pouparam elogios à Bella. "Você é perfeita", comentou um. "Sereia", disse outro. "Maravilhosa de corpo e alma", opinou uma terceira pessoa.

Recentemente, Bella contou que só tem redes sociais por causa do trabalho. "A internet é só um recorte de toda a minha vida. Não me deixo mergulhar muito. Faço muito exercício para ficar o máximo que consigo sem internet. Às vezes dou uma desligada no aplicativo e passo a acessar pelo computador. (...) Se eu tivesse nascido em outras condições e não precisasse trabalhar tanto com internet, com certeza não teria [redes sociais]", comentou ela em entrevista a programa "Sábia Ignorância", do GNT.