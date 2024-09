Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 09:08

Rio - Gracyanne Barbosa contou aos fãs que perdeu um trabalho no exterior por não conseguir emagrecer 10kg. Em um vídeo publicado no Instagram, na noite desta quarta-feira (25), a influenciadora digital e musa fitness lamentou a situação e disse que chegou a passar fome com a dieta restrita.

fotogaleria

"A última refeição da gata! São 150g de frango e repolho. Eu falei para vocês que estava querendo emagrecer 10kg para um trabalho fora do país, e eu não consegui. Muzy (Paulo, médico responsável por sua preparação física)] reduziu minha alimentação, minha dieta, em muita coisa, e eu emagreci apenas 2kg em três semanas", detalhou nos stories.

Com isso, ela não conseguiu o trabalho e demonstrou frustração."Perdi o trabalho. Falei para vocês que estou um pouco frustrada porque fiz tudo direitinho na parte da alimentação. Fiquei passando muita fome, e ainda estou porque continuo fazendo essa dieta restrita. Ainda não acostumei, mesmo na terceira semana. Achei só que dei uma desinchada e estou um pouco mais seca", comentou. Na legenda do vídeo, Gracy escreveu: "Sigo frustrada, mas sei que fiz o meu melhor"