Angelica e sua filha, Eva - Reprodução Instagram

Publicado 25/09/2024 13:40

Rio – Angélica comemorou, nesta quarta-feira (25), o aniversário de 12 anos da filha caçula, Eva, fruto do casamento com Luciano Huck. A celebração teve como tema o musical da Broadway "Mamma Mia!". A apresentadora compartilhou momentos da festa em suas redes sociais, encantando os seguidores com uma mensagem carinhosa para a filha.

"12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial. Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", escreveu Angélica na legenda.

Amigos próximos da família não deixaram de parabenizar a jovem. A influencer Larissa Manoela comentou: "Princesa linda! Viva Eva". Ingrid Guimarães também deixou sua mensagem: "Ah, coisa linda. Parabéns, Eva". Paolla Oliveira completou: "Parabéns, princesa".



Eva é a filha mais nova do casal, que também tem Joaquim, de 19 anos, e Benício, de 16. A família celebrou o momento especial juntos.