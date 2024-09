Thiago Martins curte férias em Orlando, nos Estados Unidos - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2024 12:43 | Atualizado 25/09/2024 12:44

Rio - Thiago Martins, de 36 anos, compartilhou um álbum de fotos de sua viagem a Orlando, nos Estados Unidos, onde está curtindo alguns dias de férias após o fim das gravações da novela 'Família é Tudo', na qual interpretou Júpiter, um dos protagonistas da trama de Daniel Ortiz. Acompanhado por amigos, o ator e cantor se divertiu no parque Discovery Cove e exibiu o tanquinho durante o momento de lazer.



"Criança feliz", disse Thiago ao compartilhar fotos do passeio ao parque que simula a experiência de estar em um destino caribenho. O ator e cantor segue mantendo os treinos durante as férias e pratica corrida no condomínio onde está hospedado.



O último capítulo da trama será exibido nesta sexta-feira (27) e traz o personagem envolvido no suspense de "quem vai ficar com Lupita?". Thiago ainda conciliará sua agenda de shows com o trabalho no filme Sexa, em que voltará a formar par romântico com Gloria Pires.