Ingrid Guimarães, Angélica, Grazi Massafera e Carolina Dieckmann se exercitam juntasReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 09:41

Rio - Angélica, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera e Ingrid Guimarães se reuniram, nesta terça-feira (24), para se exercitarem juntinhas, em uma academia no Rio de Janeiro. O personal trainer Chico Salgado compartilhou registros do treino, através das redes sociais, e elogiou a 'beleza única' conquistada pela 'maturidade' das artistas.



"Celebramos a saúde e a beleza dessas incríveis mulheres que provam que, após os 40, não só é possível alcançar sua melhor versão, mas é também quando muitas mulheres florescem com mais intensidade. A maturidade traz consigo uma beleza única, aparada na experiência e irradiada através da saúde e da felicidade", iniciou Chico na legenda da publicação.

"Inspire-se nessas mulheres, onde a idade não define capacidade, mas é um convite para viver com plenitude e paixão. Cada dia é uma oportunidade para nutrir corpo e mente, mostrando que o melhor ainda está por vir", finalizou o personal. Nos registros, o quarteto posou sorridente na academia com o cabelo preso e looks confortáveis.



Chico também é responsável pelo treino de outras personalidades, como Bruna Marquezine, Fábio Assunção, Giovanna Ewbank e Camila Queiroz.