Em países diferentes, Sabrina Sato é surpreendida com flores e bilhete de Nicolas Prattes - Reprodução / Instagram

Em países diferentes, Sabrina Sato é surpreendida com flores e bilhete de Nicolas PrattesReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 10:46

A apresentadora retribuiu o gesto romântico do amado ao colocar a música Te Faço um Cafuné, de Mariana Aydar, e escrever "Te amo" nos stories.Não é a primeira vez que o Nicolas surpreende Sabrina. Durante a participação da apresentadora no "Mais Você", na última semana, o ator deixou uma mensagem se declarando para a noiva . "Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você. Pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse ele.Ao ser surpreendida com a declaração, Sabrina mostrou o anel de noivado e se emocionou. "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz e vivendo um momento muito especial", falou.O casal tornou o namoro público no início deste ano. Alguns meses depois, ao compartilhar uma foto em que aparecia o anel de noivado , internautas especularam que os dois haviam dado um passo a mais na relação. No entanto, a confirmação só ocorreu no início deste mês, quando do ator foi um dos convidados do "Domingão com Huck", da TV Globo. Luciano Huck, apresentador do programa, elogiou a "Japa" e mencionou o 'namoro' com Prattes. Foi então que o artista corrigiu o comunicador: "Agora noivos".