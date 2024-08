Sabrina Sato mostra registros com o namorado, Nicolas Prattes, em Paris: ’Meu lindo’ - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato mostra registros com o namorado, Nicolas Prattes, em Paris: ’Meu lindo’Reprodução / Instagram

Publicado 11/08/2024 12:09 | Atualizado 11/08/2024 13:01





"Até agora eu não acredito em tudo o que a gente viveu nessas 24 horas em Paris. Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem pra correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo. Queria escrever tudo o que estou sentindo, mas o avião vai decolar. Te amo e te admiro demais", escreveu Sabrina na legenda da publicação. Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, mostrou nas redes sociais, neste domingo (11), alguns registros com o namorado, Nicolas Prattes, 27, em Paris, na França. A apresentadora, que foi até a capital francesa para acompanhar o ator durante sua participação na maratona de amadores nas Olimpíadas 2024 , chamou a atenção de internautas ao posar usando aliança."Até agora eu não acredito em tudo o que a gente viveu nessas 24 horas em Paris. Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem pra correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo. Queria escrever tudo o que estou sentindo, mas o avião vai decolar. Te amo e te admiro demais", escreveu Sabrina na legenda da publicação.

fotogaleria

Nicolas também se declarou e agradeceu o apoio da namorada através de uma publicação no Instagram. "Mais uma maratona em que ela me espera, grita, torce, vibra junto, e se desloca de um lado pro outro pra não perder nada. Em nome do mundo, obrigado por existir. Você me inspira e me dá forças em todos os momentos. O que vivemos aqui hoje é pra ficar eternizado na memória e no coração, é benção. Você me faz entender mais sobre o sentido da vida e eu amo isso. Obrigado por embarcar nessa comigo e comprar minhas loucuras e sonhar junto. Te amo", expressou o ator.

Nos registros, o casal apareceu aos beijos em diferentes momentos, inclusive antes e depois da maratona que Nicolas participou. Em uma das fotos, a "Japa" colocou o dedo na boca do namorado, deixando uma aliança à mostra. Apesar de não terem se pronunciado sobre o suposto noivado, famosos e internautas especularam sobre o possível compromisso, após verem a imagem. "Ficou noiva?", indagou a apresentadora Astrid Fontenelle. "E esse anel, gente? Ficaram noivos?", perguntou uma internauta. "Estão noivos", opinou outra pessoa.

Vale lembrar que Nicolas foi um dos selecionados do projeto "Maratona para Todos", que abriu o mesmo percurso dos atletas profissionais para corredores amadores nas Olimpíadas de Paris 2024.