Luan Santana celebra 17 anos de carreira e emociona fãsReprodução / Instagram

Publicado 11/08/2024 15:51

Rio - Luan Santana, de 33 anos, comemorou, neste domingo (11), 17 anos de carreira. O cantor recordou, em vídeo, desde seu primeiro show, que contou com mais de mil pessoas e foi uma conquista na época, até hoje, que soma mais de 35 milhões. O registro reuniu trechos de apresentações ao vivo, mostrando as plateias ao som de diferentes sucessos que marcaram sua trajetória na música. O ídolo aproveitou, também, para agradecer aos fãs.

"Hoje, comemoro os 17 anos mais felizes da minha vida. Uma jornada que muito me orgulha e que começou em 2007, em um show na cidade de Bela Vista-MS. De lá pra cá, quanta coisa a gente viveu e cada passo nesse caminho foi um misto de desafios e conquistas", recordou Luan.



O cantor também destacou que não foram apenas momentos bons e diz no que se segurou para seguir em frente: "Em alguns momentos, quando a estrada parecia difícil e a vontade de desistir falava mais alto no meu coração, sempre encontrei a força em Deus e nas pessoas que acreditaram em mim e na minha música".



Por fim, agradeceu especialmente aos fãs. "Sou grato por cada palco iluminado, cada canção que tocou o coração de vocês, e cada sorriso que se formou nessa plateia de mais de 35 milhões de pessoas, nesses 17 anos. Vocês são parte dessa história e, todos os dias, eu durmo e acordo pensando em como vou conseguir entregar o meu melhor a vocês. MUITO OBRIGADO", declarou.

Nos comentários da postagem, no Instagram, os seguidores se emocionaram. "Nós que te agradecemos por não ter desistido. É uma honra te acompanhar por tantos anos", disse uma. "Grata por viver esses 17 anos com você", contou outra. "Incrível crescer junto com você e ver o quanto você continua sendo o melhor desse país. Te amo infinitamente! Amor e mais nada", se declarou mais uma.

Uma fã, inclusive, lembrou de desejar um feliz Dia dos Pais para o cantor, que espera seu primeiro filho com Jade Magalhães : "Feliz aniversário de carreira e feliz seu primeiro dia dos pais, Lu".