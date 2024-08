Lázaro Ramos faz postagem no Dia dos Pais e comemora sobre ser pai - Reprodução / Instagram

Publicado 11/08/2024 13:56 | Atualizado 11/08/2024 14:05

Rio - Famosos aproveitaram a comemoração do Dia dos Pais, neste domingo (11), para prestar homenagens nas redes sociais. Com fotos e vídeos, eles postaram mensagens de amor e agradecimento aos pais biológicos ou às figuras paternas que exerceram esse papel em suas vidas.

Lázaro Ramos, de 45 anos, compartilhou uma série de fotos com seu pai. "Hoje, ser pai para mim é compreender ainda mais o meu pai e ter mais consciência das minhas forças e desafios. Com meu pai, aprendo todos os dias, inclusive, que devo expressar meu amor por meus filhos de várias formas. Às vezes em um olhar silencioso de acolhimento, às vezes em um abraço apertado, indo junto, acolhendo suas dúvidas, ajudando a encontrar seu caminho, e, principalmente, estando presente", destacou o ator.



Ele aproveitou para deixar um recado ao pais que não se dedicam aos filhos: "E você, que ainda não compreendeu a grandeza, oportunidade e beleza que é ser pai, repense suas ações. Quem tem uma figura paterna por perto, aproveite o dia de hoje para demonstrar o quanto ele é importante para você".

Lázaro, ainda, compartilhou um vídeo que Gilberto Gil, de 82 anos, postou no Instagram, em que é entrevistado pelo ator. O cantor conversava sobre a família: "Os filhos e, na sequência, os netos etc., eu busquei sempre uma aproximação fraterna, como se fossem irmãos. Quanto mais crescidos passaram a ser, mais fraternos passaram a ser comigo. Então, as oportunidades de dar 'carão', de reclamar, de enquadrar nisso ou naquilo ou naquilo outro... sempre foram diminuindo... foram diminuindo através dos tempos. Eu sempre estabeleci mais escuta do que qualquer outra coisa, sempre passei a escutá-los cada vez mais."

A medalhista olímpica, Rebeca Andrade, de 25 anos, deixou uma mensagem de carinho para seu treinador, Francisco Porath Neto:"Feliz Dia dos Pais! Pai de coração e alma". Além disso, exaltou sua mãe, Rosa Rodrigues Braga. "Feliz Dia dos Pais para ela, que carrega o papel mais difícil da vida, que é criar e educar. Fez e faz isso com maestria até hoje! Meu maior orgulho da vida é ser parecida com você de coração e de alma. Eu te amo, mamis!", disse.

Zé Felipe, de 26 anos, fez uma postagem, em que parabenizou Leonardo. "Pai, você é e sempre será meu grande orgulho. Vejo o amor em você, na sua generosidade e na sua alegria. Que privilégio é ser seu filho e carregar todo seu carinho em um abraço. Gato, eu te amo! E estarei sempre com você. Obrigado por tudo", agradeceu. Também, falou sobre ser pai: "Cada vez que Deus que concede um novo dia eu agradeço a oportunidade de viver o presente de ser pai. Esse amor forte que atravessa o peito com um sorriso, uma brincadeira, um gesto. É protetor, é lindo e puro. Que Deus me dê saúde e sabedoria para cuidar das minhas Marias e Zé por muitos anos. Sou um homem feliz, um pai com sorriso largo e de pura felicidade".

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, postou fotos e vídeos e refletiu sobre a importância de datas comemorativas:"Faz algum tempo que procuro fazer com que as datas especiais sejam realmente especiais. Estar perto e ver, por exemplo, um homem que, quando criança, engraxava sapatos, cuidava do gado e, na adolescência, vendia bíblias, hoje soltar pipa como uma criança e se permitir ser cuidado por mim (mesmo com o medo de arrancar o bigode, que é sua marca registrada) não tem preço. Apropriar-me do meu tempo para que ele se estenda até os momentos mais simples, inusitados e delicados com ele e com todos que amo é a vida acontecendo. Aproveito para deixar um beijo carinhoso para todos os pais que merecem respeito e admiração, como o meu".

Taís Araújo, de 45 anos, falou sobre pai e marido, e começou a homenagem celebrando que ambos desempenham os papéis de pais: "Preciso inventar palavras que dêem conta de falar desses caras, porque celebrá-los seria como descrever a disposição e a coragem avassaladora que é dar continuidade ao amor. Entende a responsabilidade?. E continuou: "Se hoje eu sou uma mulher de coragem, que honra os compromissos com leveza e bom humor, é porque o Seu Ademir com muita força e graça nunca soltou a minha mão".

Para Lázaro, com quem completa 20 anos de relacionamento, declarou: "E falando em segurar a minha mão, não posso deixar de falar do meu companheiro, meu amigo, o homem que escolhi pra ser o pai dos meus filhos (e que paizão maneiro!). Me sinto muito privilegiada de poder dividir tamanha tarefa com Lázaro, que com muito cuidado e afeto vem construindo uma paternidade admirável". E concluiu: "Por isso, viva vcs todos os dias! Viva sobretudo a responsabilidade e compromisso paterno, é isso que eu desejo para todos nós. Feliz dia dos pais!"